Baden-Württemberg

Frauenleiche in Auto entdeckt – mögliches Verbrechen

Ein Passant findet in Baden-Württemberg eine tote Frau in einem Auto. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus.

Die Polizei befindet sich nach dem Fund einer Frauenleiche im Großeinsatz. (Symbolbild) Foto: Patrick Pleul/dpa
Die Polizei befindet sich nach dem Fund einer Frauenleiche im Großeinsatz. (Symbolbild)

Bad Rappenau (dpa) -  Auf einem Feldweg in Baden-Württemberg ist eine tote Frau in einem Auto entdeckt worden. Die Polizei könne aufgrund der Auffindesituation ein Verbrechen nicht ausschließen, sagte eine Sprecherin. Die Leiche wurde demnach am Morgen von einem Passanten in der Stadt Bad Rappenau bei Heilbronn entdeckt. Aus ermittlungstaktischen Gründen konnten zunächst keine weiteren Angaben gemacht werden.

Die Polizei befindet sich in einem Großeinsatz. Aktuell ermitteln vor Ort die Kriminalpolizei und die Spurensicherung. Eine Fahndung nach einem möglichen Täter gab es in den Mittagsstunden nicht. Der Auffindeort liegt in einem landwirtschaftlichen Gebiet, der Bereich in der Nähe einer Landstraße wurde großflächig abgesperrt. Der Autoverkehr war dadurch allerdings nicht betroffen.

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Bad Rappenau

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Ein Passant findet eine tote Frau in einem Auto bei Bad Rappenau. Die Polizei schließt ein Verbrechen nicht aus und ermittelt vor Ort.

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