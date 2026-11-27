Obduktion soll Todesursache von Säugling klären
Der Vater zog das wenige Wochen alte Baby aus der Horlache, am Nachmittag starb es im Krankenhaus. Die Ermittlungen gegen die Mutter laufen.
Rüsselsheim (dpa/lhe) - Das aus einem Gewässer in Rüsselsheim geborgene, mutmaßlich getötete Baby soll obduziert werden. Es handle sich dabei um ein wenige Wochen altes Kind, teilte ein Sprecher der Staatsanwaltschaft Darmstadt mit. Die Ermittlungen dauerten an, die 36 Jahre alte Mutter des Säuglings stehe unter Mordverdacht. Weitere Angaben würden aus Rücksicht auf die Persönlichkeitsrechte der beteiligten Menschen derzeit nicht gemacht.
Das Baby war am Mittwoch von seinem Vater aus der Horlache gezogen worden, es starb am Nachmittag im Krankenhaus. Die Mutter wurde festgenommen und in Untersuchungshaft gebracht.