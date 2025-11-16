Wetter Oberhalb von 500 Metern Schnee in Hessen erwartet Es wird kalt: Mit Nachtfrost und ersten weiße Flocken rechnen die Metrologen. 16.11.2025 Merken Teilen Artikel teilen Facebook WhatsApp E-Mail Feedback Foto: Thomas Warnack/dpa Die Temperaturen liegen in Hessen in der Nacht um den Gefrierpunkt. (Archivbild) Bitte warten Sie während wir den Zugang überprüfen. Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns. Zur Startseite Ähnliche Artikel Wetteraussichten Winterliches Wetter in Hessen Nass, glatt und mitunter auch weiß: In Hessen kommt der Winter zurück. 09.01.2025 Wetter Dauerfrost in hessischen Hochlagen Schneematsch und eine Abkühlung auf Minusgrade erwarten die Metrologen. 01.01.2025 Wetter Wetter in Hessen: Kalt und schneereich Der Winter sorgt zum Wochenende für eisige Temperaturen. Wer mit dem Auto unterwegs ist, sollte vorsichtig fahren – vor allem in den höheren Lagen gibt es Schnee und rutschige Straßen. 22.11.2024 DWD-Prognose Wetter in Hessen bleibt kalt und winterlich Schnee im Bergland, Frost und Glätte in der Nacht: Das Wetter in Hessen bleibt die kommenden Tage winterlich und kalt. 23.04.2024 Vorhersage Winter im April - auch neue Woche wird kalt Flockenwirbel statt Frühlingsgefühle: Der Deutsche Wetterdienst spricht von einem späten Gastspiel des Winters. 20.04.2024