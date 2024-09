Öl im Kochtopf in Flammen - Oma, Mutter und Enkel verletzt

Viernheim (dpa) - Zwei Kinder, ihre Mutter, ihre Oma und ein Nachbar haben in Südhessen Rauchverletzungen erlitten, weil auf dem Küchenherd heißes Öl in einem Topf in Brand geriet. Die Frauen konnten das Feuer in der Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Viernheim mit Hilfe des Nachbarn löschen, wie die Polizei mitteilte. Durch das Einatmen der Rauchgase erlitten sowohl die 56 Jahre alte Großmutter als auch die 35-jährige Mutter, deren sieben und drei Jahre alten Kinder sowie der helfende Nachbar leichte Verletzungen. Sie kamen nach dem Brand am späten Abend zur Beobachtung in nahegelegene Krankenhäuser. Einsatzkräfte von Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei waren zu dem Haus gefahren.