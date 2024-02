ÖPNV-Warnstreik läuft jetzt - Starke Auswirkung erwartet

Frankfurt/Wiesbaden/Kassel (dpa/lhe) - In Hessen hat am Freitag ein Warnstreik im öffentlichen Nahverkehr begonnen. Es wird erwartet, dass der Ausstand vielerorts für Ausfälle und Verspätungen sorgt. Die Gewerkschaft Verdi hat ihre Mitglieder zum Warnstreik bei kommunalen Verkehrsunternehmen aufgerufen. In erster Linie betroffen sei der Nahverkehr in Kassel, Frankfurt und Wiesbaden, hieß es.

Newsletter Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt. Email Registrieren Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Geplant ist der Warnstreik von Betriebsbeginn am frühen Freitagmorgen bis zum Schichtende in der Nacht zum Samstag. Fahrgästen wird empfohlen, sich bei den jeweiligen Verkehrsunternehmen zu informieren - etwa übers Internet oder per Servicetelefon.