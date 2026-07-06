Özdemir bekommt einen neuen Redenschreiber
Der Berliner Journalist Claus Christian Malzahn soll Mitte Juli die Leitung des Referats Reden im Staatsministerium in Stuttgart übernehmen. Den 62-Jährigen kennt Özdemir schon aus Bonner Zeiten.
Berlin (dpa) - Der baden-württembergische Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) bekommt einen neuen Redenschreiber. Der Berliner Journalist Claus Christian Malzahn, der zuletzt für die «Welt»-Gruppe arbeitete, soll Mitte Juli die Leitung des Referats Reden im Staatsministerium in Stuttgart übernehmen, wie der «Tagesspiegel» berichtet.
Den 62-Jährigen kennt Özdemir bereits seit vielen Jahren. «Ich kenne Claus Christian Malzahn noch aus Bonner Zeiten und freue mich sehr, dass wir ihn für diese wichtige Aufgabe gewinnen konnten», sagte Özdemir der Zeitung. Der Journalist hatte den Grünen-Politiker laut «Tagesspiegel» bereits während des Wahlkampfs 2025/26 ehrenamtlich strategisch beraten.
Malzahn startete seine journalistische Laufbahn laut Bericht in einem nordwestdeutschen Pressebüro. Nach einer Station bei der «taz» kam er demnach zum «Spiegel», für den er rund 17 Jahre lang arbeitete. Als «Spiegel»-Reporter beobachtete Malzahn im Bundestagswahlkampf 1998 den Grünen-Politiker Joschka Fischer.
Zwischen 1999 und 2004 berichtete Malzahn dem Bericht zufolge unter anderem als Kriegsreporter aus dem Kosovo, aus Afghanistan, Somalia und dem Irak.