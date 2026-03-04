Debatte um Verbot

Özdemir für Handyverbot an allen Schulen in Südwesten

Keine Handys mehr auf dem Schulhof und im Klassenzimmer - und Social Media erst ab 16? Cem Özdemir spricht sich für strenge Regeln aus.

Özdemir ist studierter Sozialpädagoge. (Symbolbild) Foto: picture alliance / Wolfgang Kumm/dpa
Özdemir ist studierter Sozialpädagoge. (Symbolbild)

Mannheim (dpa) - Cem Özdemir, Spitzenkandidat der Grünen bei der Landtagswahl in Baden-Württemberg, hat für den Fall eines Wahlsiegs ein Handyverbot an allen Schulen im Südwesten angekündigt. «Dann haben wir Gleichheit unter den Schulen», sagte Özdemir in einer Diskussion mit Schülerinnen und Schülern bei einer Veranstaltung des «Mannheimer Morgen» am Mittwochabend. 

Zudem begrüßte er die Idee eines Social-Media-Verbots für Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren. Da dafür eine europaweite Regelung nötig sei, müsse sich die Bundesregierung für ein Verbot in Brüssel einsetzen. Özdemir, studierter Sozialpädagoge, warnte vor den negativen Folgen von zu früher Social-Media-Nutzung für die Entwicklung von Kindern. «Ziel muss sein, dass wir unsere Jugendlichen nicht mehr den Tech-Konzernen zum Fraß vorwerfen», sagte er.

Vorbild Australien

Seit dem 10. Dezember dürfen in Australien Kinder und Jugendliche unter 16 Jahren keine eigenen Konten mehr auf vielen großen Social-Media-Plattformen besitzen. Die Regierung will junge Menschen so vor Cybermobbing, problematischem Konsum und belastenden Inhalten schützen. Bundesdigitalminister Karsten Wildberger (CDU) hatte sich nach dieser Entscheidung offen für ein Social-Media-Verbot für Kinder wie in Australien

Landtagswahl am Wochenende

Bei der Landtagswahl am Sonntag in Baden-Württemberg wird auch über die Nachfolge von Ministerpräsident Winfried Kretschmann (Grüne) entschieden, der nach drei Amtszeiten nicht mehr antritt. Für die CDU will Landes- und Fraktionschef Manuel Hagel neuer Ministerpräsident werden.

