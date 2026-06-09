Blackout in Reutlingen

Özdemir: Können nicht alle Umspannwerke abschirmen

Nach dem Brand in Reutlingen sucht das LKA weiter nach Hinweisen. Wie sicher ist die kritische Infrastruktur im Land? Der baden-württembergische Regierungschef dämpft die Erwartungen.

Özdemir ist seit ein paar Wochen Regierungschef im Südwesten. (Archivbild) Foto: Katharina Kausche/dpa
Özdemir ist seit ein paar Wochen Regierungschef im Südwesten. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Kritische Infrastruktur wie die Stromversorgung lässt sich nach Worten von Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) nur bis zu einem gewissen Maß schützen. «Die Vorstellung, dass wir alle Umspannwerke quasi von der Öffentlichkeit abschirmen, die ist kaum durchsetzbar», sagte Özdemir in Stuttgart. Trotzdem prüfe man, was man nach dem Brand in einem Umspannwerk mit großflächigem Stromausfall in Reutlingen besser machen könne. «Es geht darum, unsere Resilienz zu stärken, um möglichst wenig angreifbar zu sein», sagte Özdemir. Es sei aber zu früh, zu sagen, was man aus dem Fall in Reutlingen lernen könne. 

Nach dem Feuer in dem Umspannwerk in Reutlingen hat das Landeskriminalamt weiter keine Hinweise auf Täter und mögliche Motive. Es gebe keine Hinweise auf einen politischen Hintergrund. Das Ermittlungsverfahren wird beim Staatsschutzzentrum der Generalstaatsanwaltschaft Stuttgart geführt. Der Grund: Der Tat liege möglicherweise eine extremistische Motivation zugrunde.

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