Regierung

Özdemir würdigt Aiwanger: «Politiker mit Ecken und Kanten»

Nach dem plötzlichen Tod von Hubert Aiwanger hat Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir seine Anteilnahme ausgedrückt. Er würdigte den bayerischen Politiker.

Aiwanger galt als Vollblutpolitiker. (Archivbild) Foto: Lennart Preiss/dpa
Aiwanger galt als Vollblutpolitiker. (Archivbild)

Stuttgart/Berlin (dpa/lsw) - Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) hat den verstorbenen Freie-Wähler-Chef Hubert Aiwanger als streitbaren Politiker gewürdigt. «Der plötzliche Tod von Hubert Aiwanger bestürzt mich sehr», schrieb Özdemir auf der Plattform X. Der bayerische Vize-Ministerpräsident habe Ecken und Kanten gehabt und für seine Überzeugungen gekämpft. Özdemir richtete seine Gedanken an Aiwangers Familie und alle, die ihm nahestanden. «Mein aufrichtiges Beileid!»

Der Politiker war am Mittwoch nach Angaben der Staatsanwaltschaft Berlin tot in einem Berliner Hotelzimmer entdeckt worden. Am Nachmittag hätte er bei der Eröffnung eines Hauptstadtbüros der Freien Wähler eine Rede halten sollen. Er habe sich aber aus gesundheitlichen Gründen abgemeldet und vertreten lassen, hieß es. Zur Todesursache gab es zunächst keine Angaben. Aiwanger wurde 55 Jahre alt.

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