Özdemirs Feierabend-Fimmel - und was seine Frau davon hält

Stuttgart (dpa) - Andere Menschen gehen nach dem Büro noch eine Runde Joggen oder legen schlicht die Füße hoch. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) widmet sich am Feierabend gern der Hausarbeit.

Nach den Schilderungen seiner Frau gehört der Gang zur Waschmaschine für den Regierungschef zur Abendroutine. «Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, hat er noch jede Menge Energie, die er loswerden muss. Oft macht er dann die Wäsche», verriet Flavia Zaka der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Es ist in irgendeiner Weise ein Teil seines Heimkommens von der Arbeit.»

Özdemirs ungewöhnlicher Tatendrang hat bisweilen aber unerwünschte Folgen für die Garderobe seiner Frau. Zaka berichtet von einem Kleidungsstück, das ihrem Mann besser nicht in die Hände gefallen wäre: «Eines Tages kam ich nach Hause und stellte fest, dass mein Kleid aus Leder in der Waschmaschine gelandet war, obwohl es nicht einmal im Wäschekorb lag.» Ihre Reaktion auf den unverhofften Waschgang: «Ich war untröstlich.» Was genau mit dem Kleid beim Waschen geschah und ob es noch zu retten war, lässt sie offen.

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Feste Waschregel etabliert

Eine Konsequenz hatte der Vorfall aber: Für den Umgang mit ihrer Garderobe gibt es inzwischen eine klare Regel. «Jetzt haben wir die Abmachung, dass er meine Sachen nicht mehr ungefragt wäscht.» Vor dem nächsten Waschgang ist bei ihren Kleidungsstücken damit erst einmal Rücksprache angesagt.