Ministerpräsidentenalltag

Özdemirs Feierabend-Fimmel - und was seine Frau davon hält

Nach Feierabend zieht es den baden-württembergischen Ministerpräsidenten nicht aufs Sofa, sondern zur Waschmaschine. Warum ihm das schon Ärger mit seiner Frau Flavia Zaka einbrachte.

Cem Özdemir kommt runter beim Wäschewaschen, berichtet seine Frau Flavia Zaka. (Archivbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Cem Özdemir kommt runter beim Wäschewaschen, berichtet seine Frau Flavia Zaka. (Archivbild)

Stuttgart (dpa) - Andere Menschen gehen nach dem Büro noch eine Runde Joggen oder legen schlicht die Füße hoch. Baden-Württembergs Ministerpräsident Cem Özdemir (Grüne) widmet sich am Feierabend gern der Hausarbeit. 

Nach den Schilderungen seiner Frau gehört der Gang zur Waschmaschine für den Regierungschef zur Abendroutine. «Wenn er von der Arbeit nach Hause kommt, hat er noch jede Menge Energie, die er loswerden muss. Oft macht er dann die Wäsche», verriet Flavia Zaka der Deutschen Presse-Agentur in Stuttgart. «Es ist in irgendeiner Weise ein Teil seines Heimkommens von der Arbeit.» 

Özdemirs ungewöhnlicher Tatendrang hat bisweilen aber unerwünschte Folgen für die Garderobe seiner Frau. Zaka berichtet von einem Kleidungsstück, das ihrem Mann besser nicht in die Hände gefallen wäre: «Eines Tages kam ich nach Hause und stellte fest, dass mein Kleid aus Leder in der Waschmaschine gelandet war, obwohl es nicht einmal im Wäschekorb lag.» Ihre Reaktion auf den unverhofften Waschgang: «Ich war untröstlich.» Was genau mit dem Kleid beim Waschen geschah und ob es noch zu retten war, lässt sie offen. 

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Feste Waschregel etabliert

Eine Konsequenz hatte der Vorfall aber: Für den Umgang mit ihrer Garderobe gibt es inzwischen eine klare Regel. «Jetzt haben wir die Abmachung, dass er meine Sachen nicht mehr ungefragt wäscht.» Vor dem nächsten Waschgang ist bei ihren Kleidungsstücken damit erst einmal Rücksprache angesagt.

Im Mai hatte der Landtag Özdemir zum Ministerpräsidenten von Baden-Württemberg gewählt. Flavia Zaka, geborene Albanerin und Juristin aus Kanada, zog vor einem Jahr nach Stuttgart. Özdemir und Zaka lernten sich auf einer Party in der Landeshauptstadt kennen. Die beiden hatten am Valentinstag im Februar kurz nach Mitternacht im Tübinger Rathaus geheiratet. Getraut wurden sie von Oberbürgermeister Boris Palmer.

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