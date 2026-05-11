Offenbach legt im Regionen-Ranking zu
Forscher haben untersucht, wie sich die Regionen in Deutschland entwickeln. In Hessen gibt es einen Überraschungssieger.
Köln/Frankfurt (dpa/lhe) - Das Rhein-Main-Gebiet gehört zu den wirtschaftlich stärksten Regionen Deutschlands - und Offenbach zu den größten Aufsteigern. Das zeigt eine Studie der Gesellschaft IW Consult des arbeitgebernahen Instituts der deutschen Wirtschaft. Für das Regionalranking werden seit 2016 alle zwei Jahre 400 Landkreise und kreisfreie Städte anhand von Wirtschaftsstruktur, Arbeitsmarkt und Lebensqualität untersucht.
Frankfurt mit Umgebung ist die zweiterfolgreichste Region in Deutschland. Die Main-Metropole selbst belegt deutschlandweit Rang 4, der Main-Taunus-Kreis und der Hochtaunuskreis folgen auf den Rängen 6 und 7.
«Ein starker Arbeitsmarkt und eine leistungsfähige Wirtschaft setzen sich im
nationalen Vergleich durch», schreiben die Autoren. «Schwächen offenbaren sich bei der Lebensqualität. Insbesondere in Frankfurt/Main zeigen sich Entwicklungspotenziale bei der Sicherheit sowie beim Zugang zu Grünflächen.»
Shootingstar Offenbach
Größter Gewinner im Bundesland ist Offenbach am Main, das bundesweit den stärksten Ranggewinn hinlegte: Die Nachbarstadt Frankfurts verbesserte sich um 199 Plätze und liegt nun auf Rang 126 von allen 400 Kreisen und Städten.
Die kleine Nachbarstadt profitiere von steigenden Mieten und Flächenknappheit in Frankfurt, setze aber auch eigene Impulse, etwa durch eine langjährige Gründungsförderung und neue Quartiere. «Die positive Entwicklung Offenbachs ist somit nicht allein Ergebnis von Umlandeffekten, sondern beruht auf deren aktiver Nutzung», so die Autoren.