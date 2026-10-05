Unglück mit zwei Toten

Offene Fragen nach Absturz von Kleinflugzeug im Weinberg

Woher kam die Maschine, wer waren die Opfer? Die Ermittler suchen nach dem fatalen Crash kurz vor der Landebahn eines kleinen württembergischen Flughafens nach Antworten.

Noch ist vieles unklar nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges. Foto: Marius Bulling/onw-images/dpa
Noch ist vieles unklar nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges.

Gundelsheim (dpa/lsw) - Nach dem Absturz eines Kleinflugzeuges im Landkreis Heilbronn hofft die Polizei auf eine baldige Identifizierung der beiden Toten. Ebenso laufen die Ermittlungen zur Herkunft des zweisitzigen Ultraleichtflugzeugs weiter auf Hochtouren, wie eine Polizeisprecherin sagte. Die Maschine war in einem Weinberg bei Gundelsheim abgestürzt und ausgebrannt - das Registrierungskennzeichen war nicht mehr zu erkennen. 

Klar ist bislang nur, dass das Kleinflugzeug am Sonntag kurz nach 12.00 Uhr beim Landeanflug auf einen nahe gelegenen Flugplatz aus unbekannten Gründen durchstartete, einen Zaun streifte und dann mit einem Baum kollidierte. In einem Weinberg stürzte die Maschine ab und ging in Flammen auf. 

Rettungssystem des Flugzeugs löste aus 

Experten des Landeskriminalamtes stellten vor Ort fest, dass ein sogenannter pyrotechnischer Satz, der im Flugzeug zur Auslösung des Gesamtrettungssystems verbaut war, bereits detoniert war. In dieser Art von Kleinflugzeugen gibt es keinen Schleudersitz für etwaige Notfälle, sondern die Maschine wird durch eine gezielte Explosion nach oben gezogen. Ob das für eine technisch bedingte und dann missglücke Notlandung sprechen könnte, dazu wollte sich die Polizei nicht äußern - ebenso zu Spekulationen zur Herkunft der Maschine. 

Immer top informiert mit dem WNOZ-WhatsApp-Kanal!

Breaking News, spannende Hintergründe und Newsletter: Mit unserem WhatsApp-Kanal bleiben Sie stets über Weinheim, den Odenwald und die Metropolregion informiert.

Zum Kanal

Impressum

Erst vor vier Wochen war ein Kleinflugzeug nahe einem Flugplatz bei Weinheim im Grenzgebiet zu Hessen abgestürzt. Auch bei diesem Vorfall gab es zwei Tote.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Absturz im Weinberg: Zwei Menschen sterben in Kleinflugzeug
Maschine brennt aus

Absturz im Weinberg: Zwei Menschen sterben in Kleinflugzeug

Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. In der ausgebrannten Maschine finden die Rettungskräfte zwei Leichen.

04.10.2026

Absturz im Weinberg: Zwei Menschen sterben in Kleinflugzeug
Maschine brennt aus

Absturz im Weinberg: Zwei Menschen sterben in Kleinflugzeug

Im Landkreis Heilbronn stürzt ein Kleinflugzeug ab und gerät in Brand. In der ausgebrannten Maschine finden die Rettungskräfte zwei Leichen.

04.10.2026

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar
Notfälle

Ursache für Absturz von Kleinflugzeug weiter unklar

Ein kleines Flugzeug stürzt ab - und niemand weiß, warum. Für Antworten auf die Frage nach der Ursache werden sich Angehörige des getöteten Piloten auch noch gedulden müssen.

31.03.2025

Trümmer von Kleinflugzeug nach tödlichem Absturz geborgen
Notfälle

Trümmer von Kleinflugzeug nach tödlichem Absturz geborgen

Die Unfallursache ist weiter unklar. Zumindest wissen die Ermittler nun, wohin der verunglückte 78-jährige Pilot wollte.

30.03.2025

Kleinflugzeug nach Absturz mit einem Toten geborgen
Notfälle

Kleinflugzeug nach Absturz mit einem Toten geborgen

Die Unfallursache ist weiter unklar. Zumindest wissen die Ermittler nun, wohin der verunglückte 78-jährige Pilot wollte.

30.03.2025