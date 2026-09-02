Fußball-Bundesliga

Offensivspieler Bahoya verlässt Eintracht Frankfurt

Jean-Mattéo Bahoya wechselt von Eintracht Frankfurt auf Leihbasis in die englische Premier League. Im kommenden Sommer soll für Bahoyas neuen Club eine Kaufpflicht greifen.

Will nun in Leeds um die Liebe der Anhänger werben: Jean-Mattéo Bahoya verlässt die Eintracht. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Will nun in Leeds um die Liebe der Anhänger werben: Jean-Mattéo Bahoya verlässt die Eintracht. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa) - Fußball-Bundesligist Eintracht Frankfurt hat Jean-Mattéo Bahoya am Ende der Transferphase noch abgegeben. Der 21 Jahre alte Offensivspieler wechselt auf Leihbasis bis Sommer 2027 zum Premier-League-Club Leeds United, wie die Hessen mitteilten. Demnach greift anschließend eine Kaufpflicht. Der englische Erstligist schrieb von einer «Option» auf eine Festverpflichtung. Über die Höhe der potenziellen Ablöse machten beide Clubs keine Angaben.

Übereinstimmenden Medienberichten zufolge soll die Eintracht rund 30 Millionen Euro für Bahoya einnehmen können. Im Januar 2024 hatten ihn die Hessen für gut 8 Millionen Euro vom französischen Erstligisten SCO Angers verpflichtet. Für die Frankfurter kam Bahoya seither auf 78 Pflichtspiele, in denen er sieben Tore erzielte.

Auch Larsson weg - Kalimuendo kommt nicht

Zuvor hatten die Hessen bereits ein ähnliches Modell mit Hugo Larsson und dem FC Fulham vereinbart. Der 22 Jahre alte schwedische Nationalspieler wird zunächst für ein Jahr verliehen. Unter bestimmten Voraussetzungen greift dann eine Kaufpflicht. Dem Vernehmen nach soll sie bei über 20 Millionen Euro liegen. Der Mittelfeldmann kam im Sommer 2023 von Malmö FF. Er bestritt 119 Pflichtspiele für die Eintracht.

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Die angestrebte Rückkehr von Torjäger Arnaud Kalimuendo konnte die Eintracht derweil nicht realisieren. Der 24-Jährige werde bei Nottingham Forest bleiben, berichteten die «Bild», Sky und der «Kicker» am Dienstagabend - wenige Stunden, nachdem das Transferfenster der Bundesliga geschlossen hatte.

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