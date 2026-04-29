Fußball-Bundesliga

Bahoya und Santos zurück im Eintracht-Training

Nach Verletzungspause zurück: Bahoya powert mit Sondereinheit, Kauã Santos steht wieder im Kasten. Sind die beiden Frankfurter Profis bereit für das Heimspiel gegen den HSV?

Bahoya hatte sich im März eine Oberschenkelverletzung zugezogen. (Archivbild) Foto: Uwe Anspach/dpa
Bahoya hatte sich im März eine Oberschenkelverletzung zugezogen. (Archivbild)

Frankfurt/Main (dpa/lhe) - Bei Eintracht Frankfurt sind Stürmer Jean-Mattéo Bahoya und Torhüter Kauã Santos nach ihren Verletzungspausen ins Mannschaftstraining zurückgekehrt. Nach ihrer Rehaphase absolvierten beide wieder Teile des Teamtrainings. 

Bahoya hatte sich im März im Rhein-Main-Derby beim FSV Mainz 05 eine Oberschenkelverletzung zugezogen. Santos erlitt wenige Wochen zuvor im Spiel gegen den SC Freiburg eine Innenbandverletzung im Knie. Ob die beiden im Heimspiel in der Fußball-Bundesliga gegen den Hamburger SV am Samstag (15.30 Uhr/Sky) wieder zum Kader zählen, ließ die Eintracht offen.

Torwart Jens Grahl und Nationalspieler Nnamdi Collins spulten derweil ihr Reha-Programm ab, zudem trainierte Schlussmann Michael Zetterer nur individuell.

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