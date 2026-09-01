Offensivtalent Jovanovic verlässt VfB Stuttgart
Lazar Jovanovic wechselt vom VfB Stuttgart nach Italien. Dort hofft der 19 Jahre alte Offensivspieler auf mehr Einsatzzeit als zuletzt beim Bundesligisten.
Stuttgart (dpa/lsw) - Offensivspieler Lazar Jovanovic verlässt Bundesligist VfB Stuttgart. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt der 19-Jährige zum italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio. Dort erhält er einen Vertrag bis Ende Juni 2031. In Stuttgart besaß Jovanovic zwar einen Vertrag bis 2029, aber kaum Perspektiven auf Einsätze. Über die Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben.
Die Stuttgarter hatten Jovanovic erst im vergangenen Sommer vom serbischen Club Roter Stern Belgrad geholt. Insgesamt kam er seither nur in sechs Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz.
Der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders sei groß, «und der Wechsel nach Udine bietet Lazar die Chance auf mehr Spielanteile, als das voraussichtlich bei uns der Fall gewesen wäre», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth laut Mitteilung.