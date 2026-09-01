Fußball-Bundesliga

Offensivtalent Jovanovic verlässt VfB Stuttgart

Lazar Jovanovic wechselt vom VfB Stuttgart nach Italien. Dort hofft der 19 Jahre alte Offensivspieler auf mehr Einsatzzeit als zuletzt beim Bundesligisten.

Wechselt nach Italien: Lazar Jovanovic. (Archivbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Wechselt nach Italien: Lazar Jovanovic. (Archivbild)

Stuttgart (dpa/lsw) - Offensivspieler Lazar Jovanovic verlässt Bundesligist VfB Stuttgart. Wie die Schwaben mitteilten, wechselt der 19-Jährige zum italienischen Fußball-Erstligisten Udinese Calcio. Dort erhält er einen Vertrag bis Ende Juni 2031. In Stuttgart besaß Jovanovic zwar einen Vertrag bis 2029, aber kaum Perspektiven auf Einsätze. Über die Ablösesumme machten beide Clubs keine Angaben.

Die Stuttgarter hatten Jovanovic erst im vergangenen Sommer vom serbischen Club Roter Stern Belgrad geholt. Insgesamt kam er seither nur in sechs Pflichtspielen für den VfB zum Einsatz.

Der Konkurrenzkampf innerhalb des Kaders sei groß, «und der Wechsel nach Udine bietet Lazar die Chance auf mehr Spielanteile, als das voraussichtlich bei uns der Fall gewesen wäre», sagte VfB-Sportvorstand Fabian Wohlgemuth laut Mitteilung.

Newsletter

Holen Sie sich den WNOZ-Newsletter und verpassen Sie keine Nachrichten aus Ihrer Region und aller Welt.

Mit Ihrer Registrierung nehmen Sie die Datenschutzerklärung zur Kenntnis.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
VfB Stuttgart bei St. Pauli ohne Nartey und Jaquez
Europa League

VfB Stuttgart bei St. Pauli ohne Nartey und Jaquez

Der VfB Stuttgart muss im Bundesliga-Spiel beim FC St. Pauli noch einmal auf Mittelfeldspieler Nikolas Nartey und Verteidiger Luca Jaquez verzichten. Ersatztorwart Fabian Bredlow ist wieder fit.

06.02.2026

Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo
Fußball-Bundesliga

Playoffs: VfB Stuttgart setzt auf neues Duo

Stuttgart bringt zwei Neue für die Europa-League-Playoffs ins Team. Was die personellen Änderungen bedeuten.

06.02.2026

Fix: Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien
Millionen-Geschäft

Fix: Millot wechselt vom VfB Stuttgart nach Saudi-Arabien

Im DFB-Pokalfinale erzielte er noch zwei Treffer, nun zieht es den Enzo Millot nach Saudi-Arabien. Der VfB streicht eine ordentliche Ablösesumme ein.

09.08.2025

Nächstes Offensivtalent: VfB holt Serben Jovanovic
Fußball-Bundesliga

Nächstes Offensivtalent: VfB holt Serben Jovanovic

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart hat den serbischen Offensivspieler Lazar Jovanovic verpflichtet. Der 18-Jährige kommt von Roter Stern Belgrad und gilt nicht nur in seiner Heimat als großes Talent.

08.07.2025

VfB Stuttgart befasst sich mit Nürnbergs Jander
Fußball-Bundesliga

VfB Stuttgart befasst sich mit Nürnbergs Jander

DFB-Pokalsieger VfB Stuttgart bastelt am Kader für die kommende Saison und sucht auch einen defensiven Mittelfeldspieler. Einer von mehreren Kandidaten ist ein Nürnberger aus der deutschen U21.

03.07.2025