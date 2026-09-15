Frankreich

Offiziell: RC Lens trennt sich von Trainer Dino Toppmöller

Vom gefeierten Supercup-Sieger zum Trainer-Aus nach nur drei Monaten: Was steckt hinter dem plötzlichen Abschied von Dino Toppmöller beim RC Lens?

Nach nur drei Monaten als Coach des RC Lens ist für Dino Toppmöller bereits wieder Schluss. (Archivbild). Foto: Kamaryt Michal/CTK/dpa
Nach nur drei Monaten als Coach des RC Lens ist für Dino Toppmöller bereits wieder Schluss. (Archivbild).

Lens (dpa) - Nach nur drei Monaten muss Ex-Eintracht-Coach Dino Toppmöller beim französischen Vizemeister RC Lens schon wieder die Trainerbank räumen. Der 45-jährige Deutsche werde bereits beim Spiel gegen die AS Monaco am Freitag nicht mehr dabei sein, bestätigte der nordfranzösische Club. Zuvor hatten die französische Sportzeitung «L'Équipe» und der Sender RMC Sport entsprechend berichtet.

Differenzen zwischen Toppmöllers Co-Trainer und Club

Berichten zufolge soll es Differenzen zwischen Toppmöllers langjährigem Co-Trainer Nelson Morgado und dem Club gegeben haben. Indirekt bezog Lens dazu Stellung: «Nach zahlreichen Gesprächen über die Situation innerhalb der Mannschaft sowie über die Arbeitsweise und Organisation des Trainerstabs teilte der Racing Club seinem Trainer mit, dass er den Trainerstab neu aufstellen möchte», hieß es in der Mitteilung. 

«Da Dino Toppmöller diese strukturellen Veränderungen nicht mittragen konnte, hat der Verein verantwortungsvoll die Entscheidung getroffen, seine Tätigkeit sowie die seiner beiden Co-Trainer zu beenden.» Die Trennung sei einvernehmlich gewesen, schrieb der Club, der Toppmöller für seine «aufrichtige Menschlichkeit» lobte.

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Sogar einen Titel gewann Toppmöller mit Lens

Toppmöller hatte beim RC Lens ein traumhaftes Debüt gefeiert, als er mit den Nordfranzosen im französischen Supercup den haushohen Favoriten Paris Saint-Germain besiegte und sich damit gleich zu Saisonbeginn einen Titel sicherte. 

Am vergangenen Donnerstag noch gab es für den Deutschen und den RC Lens zum Auftakt der neuen Champions-League-Saison einen Last-Minute-Sieg beim Spiel gegen Slavia Prag. Allerdings kassierte Lens auch zwei Niederlagen und spielte einmal unentschieden und steht im Moment auf Tabellenplatz zehn.

Cahuzac als Nachfolger

Die Verantwortlichen in Lens setzen nun auf Yannick Cahuzac, der seit Saisonbeginn als Assistent von Toppmöller tätig ist. 

Toppmöller war im Januar bei Eintracht Frankfurt nach zwei erfolgreichen Jahren, aber einer schwachen Hinrunde entlassen worden. Bei der Eintracht hatte er noch einen bis Sommer 2028 gültigen Vertrag.

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