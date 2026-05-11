Unfälle

Ohne Helm gestürzt – Mann erleidet Kopfverletzungen

Ein 43-Jähriger kommt mit seinem Kleinkraftrad von der Straße ab und wird schwer am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallhergang.

Ein Gutachter soll klären, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild) Foto: Rolf Vennenbernd/dpa
Ein Gutachter soll klären, wie genau es zu dem Unfall kommen konnte. (Symbolbild)

Bad Orb (dpa/lhe) - Ein 43 Jahre alter Mann hat bei einem Verkehrsunfall in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war er am Sonntagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und in einem Graben zum Liegen gekommen. 

Bild

Der Mann wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei soll er ersten Erkenntnissen zufolge zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen haben. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang klären. Die Polizei sucht Zeugen.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Keine Fahrerlaubnis, kein Helm – Mann stürzt mit Motorroller
Unfall in Dreieich

Keine Fahrerlaubnis, kein Helm – Mann stürzt mit Motorroller

Schwere Kopfverletzungen nach einem Unfall: Ein Mann prallt mit seinem Motorroller auf eine Verkehrsinsel. Alkohol und Drogen könnten laut Polizei eine Rolle gespielt haben.

07.05.2026

85-Jähriger von Motorrad erfasst – schwere Kopfverletzungen
Unfälle

85-Jähriger von Motorrad erfasst – schwere Kopfverletzungen

Ein 17-jähriger Motorradfahrer übersieht in Kriftel einen Fußgänger. Der Zusammenstoß endet für den 85-Jährigen mit schweren Kopfverletzungen.

28.03.2026

Radfahrerin bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt
Unfälle

Radfahrerin bei Unfall in Wiesbaden schwer verletzt

Nach einem Zusammenstoß mit einem Kastenwagen in Wiesbaden liegt eine Radfahrerin schwer verletzt im Krankenhaus. Die Polizei bittet Zeugen um Hinweise zum Hergang.

29.09.2025

Radfahrer bei Unfall in Viernheim verletzt – Polizei bittet um Hinweise
Polizeimeldung

Radfahrer bei Unfall in Viernheim verletzt – Polizei bittet um Hinweise

In Viernheim wurde ein Radfahrer bei einem Unfall in der Friedrich-Ebert-Straße verletzt. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise zum beteiligten Fahrzeug geben können.

25.08.2025

Mann nach Unfall mit Quad schwer verletzt
Rheingau-Taunus-Kreis

Mann nach Unfall mit Quad schwer verletzt

Ein Mann fährt mit einem Quad. Aus ungeklärter Ursache überschlägt er sich und wird schwer verletzt. Nun ermittelt die Polizei zum Hergang.

30.09.2024