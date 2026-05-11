Ohne Helm gestürzt – Mann erleidet Kopfverletzungen
Ein 43-Jähriger kommt mit seinem Kleinkraftrad von der Straße ab und wird schwer am Kopf verletzt. Die Polizei ermittelt und bittet um Hinweise zum Unfallhergang.
Bad Orb (dpa/lhe) - Ein 43 Jahre alter Mann hat bei einem Verkehrsunfall in Bad Orb (Main-Kinzig-Kreis) schwere Kopfverletzungen erlitten. Wie die Polizei mitteilte, war er am Sonntagnachmittag mit seinem Kleinkraftrad aus noch ungeklärter Ursache von der Fahrbahn abgekommen, gestürzt und in einem Graben zum Liegen gekommen.
Der Mann wurde demnach mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht. Nach Angaben der Polizei soll er ersten Erkenntnissen zufolge zum Unfallzeitpunkt keinen Helm getragen haben. Ein Gutachter soll nun den genauen Hergang klären. Die Polizei sucht Zeugen.