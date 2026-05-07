Unfall in Dreieich

Keine Fahrerlaubnis, kein Helm – Mann stürzt mit Motorroller

Schwere Kopfverletzungen nach einem Unfall: Ein Mann prallt mit seinem Motorroller auf eine Verkehrsinsel. Alkohol und Drogen könnten laut Polizei eine Rolle gespielt haben.

Schwere Kopfverletzungen zog sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall zu. (Symbolbild) Foto: Monika Skolimowska/dpa
Schwere Kopfverletzungen zog sich der Fahrer eines Motorrollers bei einem Unfall zu. (Symbolbild)

Dreieich (dpa/lhe) - Beim Aufprall auf eine Verkehrsinsel ist der Fahrer eines Motorrollers gestürzt und hat sich schwere Kopfverletzungen zugezogen. Der Unfall ereignete sich in der Nacht in Dreieich (Landkreis Offenbach), wie die Polizei mitteilte. Nach ersten Erkenntnissen schätzte der 41 Jahre alte Fahrer wohl den Kurvenverlauf falsch ein. Er war ohne Helm unterwegs.

Nach Angaben der Polizei stand der Mann mutmaßlich unter dem Einfluss von Alkohol und weiteren Betäubungsmitteln. Deshalb wurde eine Blutentnahme angeordnet. Gegen den 41-Jährigen wird nun unter anderem wegen des Verdachts der Trunkenheitsfahrt ermittelt. Nach Polizeiangaben war der Motorroller nicht versichert, außerdem besaß der Mann keine gültige Fahrerlaubnis.

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