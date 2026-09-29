Ohne Helm und Zulassung: Schwerer Unfall mit E-Scooter
Ein 17-Jähriger verliert auf einem Parkplatz in Hanau die Kontrolle über seinen Roller und prallt gegen ein Auto. Die Polizei nennt Details zum Unfallhergang.
Hanau (dpa/lhe) - Bei einem Unfall mit seinem E-Scooter ist ein Jugendlicher in Hanau schwer verletzt worden. Nach Angaben der Polizei war der 17-Jährige am Montagabend auf einem Parkplatz an einem Einkaufszentrum unterwegs, als er in einer Kurve die Kontrolle über seinen Roller verlor. Er stürzte und prallte gegen ein geparktes Auto. Der 17-Jährige war zunächst nicht ansprechbar und kam mit Verdacht auf schwere Kopfverletzungen in ein Krankenhaus.
Nach ersten Ermittlungen trug er keinen Helm. Laut Zeugenaussagen fuhr er mit deutlich überhöhter Geschwindigkeit. Nach ersten Erkenntnissen war der E-Scooter nicht für die Teilnahme am öffentlichen Straßenverkehr zugelassen.