Jubiläum

Opel-Zoo feiert Jubiläum und baut Nashorn-Anlage

Der Opel-Zoo blickt auf 70 Jahre zurück. Am Wochenende wird der Geburtstag gefeiert. Was Besucherinnen und Besucher beim Jubiläum erwartet.

In dem Zoo leben Vertreter von rund 220 Tierarten, darunter Geparden. (Archivbild) Foto: Arne Dedert/dpa
In dem Zoo leben Vertreter von rund 220 Tierarten, darunter Geparden. (Archivbild)

Kronberg (dpa/lhe) - Mit Tierpfleger-Gesprächen, Livemusik und Infoständen wird an diesem Wochenende (11.-13. September) das 70-jährige Bestehen des Opel-Zoos in Kronberg gefeiert. «Wir haben uns stetig nach oben entwickelt», sagte der langjährige Zoodirektor Thomas Kauffels mit Blick auf die Besucherzahlen in den vergangenen Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Tiergarten nach eigenen Angaben einen Besucherrekord von fast 650.000 Menschen. 

Und der Zoo hat große Pläne: Ab dem Jahr 2028 sollen Panzernashörner Besucher anlocken. 18.000 Quadratmeter des Geländes werden für ihre Anlage umgebaut. Geplante Kosten: knapp 21 Millionen Euro. 

Gegründet wurde der Opel-Zoo von Georg von Opel, Enkel des Opel-Werk-Gründers Adam Opel. Heute leben hier rund 2.000 Tiere aus über 220 Tierarten.

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