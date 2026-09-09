Opel-Zoo feiert Jubiläum und baut Nashorn-Anlage

Kronberg (dpa/lhe) - Mit Tierpfleger-Gesprächen, Livemusik und Infoständen wird an diesem Wochenende (11.-13. September) das 70-jährige Bestehen des Opel-Zoos in Kronberg gefeiert. «Wir haben uns stetig nach oben entwickelt», sagte der langjährige Zoodirektor Thomas Kauffels mit Blick auf die Besucherzahlen in den vergangenen Jahrzehnten. Im vergangenen Jahr verzeichnete der Tiergarten nach eigenen Angaben einen Besucherrekord von fast 650.000 Menschen.