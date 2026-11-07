Kriminalität

Opfer wird mit Eisenstange attackiert und festgenommen

Ein 19-Jähriger wird mit einer Eisenstange gegen den Kopf geschlagen, ein Angreifer zieht zudem ein Messer. Der 19-Jährige flüchtet – und wird später selbst festgenommen.

Die Polizei nahm den 19-Jährigen fest. (Symbolbild) Foto: Marijan Murat/dpa
Die Polizei nahm den 19-Jährigen fest. (Symbolbild)

Reutlingen (dpa/lsw) - Mit einer Eisenstange und einem Messer ist ein 19-Jähriger in Reutlingen angegriffen worden. Nach Polizeiangaben erlitt er dabei eine Platzwunde am Kopf. Weil gegen den 19-Jährigen ein Haftbefehl wegen zurückliegender Eigentumsdelikte vorlag, nahmen Polizeibeamte das Opfer später fest.

Demnach geht die Polizei derzeit davon aus, dass drei Menschen den 19-Jährigen am Freitagabend angingen und ihm mit einer Eisenstange gegen den Kopf schlugen. Einer habe im weiteren Verlauf ein Messer gezogen und versucht, das Opfer damit zu verletzen. Der 19-Jährige konnte den Angaben zufolge jedoch flüchten. Seine Platzwunde wurde in einem Klinikum behandelt, hieß es. Die Angreifer seien vor Eintreffen der Polizei davongerannt.

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