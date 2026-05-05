Paar soll Millionensumme aus Münzautomaten erbeutet haben

Kempten (dpa) - Wegen Diebstahls von Parkmünzen der Stadt Kempten in Millionenhöhe muss sich von heute an (9.00 Uhr) ein Ehepaar vor dem Kemptener Landgericht verantworten. Der ehemals bei der Kommune beschäftigte Mann soll über Jahre hinweg insgesamt mehr als 1,9 Millionen Euro aus den Parkscheinautomaten entwendet haben, seine 39 Jahre Partnerin soll ihm dabei geholfen haben.

Der Ehemann war nach Angaben der Ermittler mit dem Leeren der Parkscheinautomaten der Stadt beauftragt und hatte dadurch Zugriff auf die Schlüssel für die Geräte und die darin befindlichen Geldkassetten. Das Paar soll das Kleingeld auf private Konten eingezahlt oder sich davon Wertgutscheine für Supermärkte geholt haben.

Die Angeklagten sitzen seit November in Untersuchungshaft. Die Staatsanwaltschaft hat gegen das Paar wegen gewerbsmäßigen Diebstahls von rund 1,34 Millionen Euro im Zeitraum 2020 bis 2025 Anklage erhoben, es geht um 335 einzelne Fälle.

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Hunderte Fälle sind bereits verjährt

Mehr als 500 weitere Fälle seit dem Jahr 2015 sind mittlerweile verjährt, dafür können die Eheleute nicht bestraft werden. Das bei diesen mutmaßlichen Diebstählen erbeutete Geld in Höhe von insgesamt fast 584.000 Euro soll aber ebenfalls von der Justiz eingezogen werden. Die Staatsanwaltschaft hat insofern die Einziehung des gesamten Schadens in Höhe von etwa 1,9 Millionen Euro bei dem Paar beantragt. Für den Prozess sind insgesamt drei Verhandlungstage geplant, ein Urteil könnte es am 21. Mai geben.