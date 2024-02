Paderborn bleibt im Aufstiegskampf dran: 2:1 beim SV Wehen

Wiesbaden (dpa) - Fußball-Zweitligist SC Paderborn 07 bleibt im Kampf um die Aufstiegsplätze weiter dran. Die Ostwestfalen feierten am Freitagabend bei Aufsteiger SV Wehen Wiesbaden einen 2:1 (1:1)-Sieg und verkürzten den Rückstand auf den Relegationsplatz vor den Samstagsspielen auf nur noch einen Punkt. Die Tore zum Auswärtssieg für den SCP erzielten Koen Kostons (39. Minute) und Filip Bilbija (82.). Franko Kovacevic (30.) hatte den SVWW vor 6119 Zuschauern in der Brita-Arena mit 1:0 in Führung gebracht.