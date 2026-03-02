Palmer hat Ärger wegen Fahrrad-Kennzeichen

Ostrach/Tübingen (dpa/lsw) - Ausgerechnet sein «Dienstwagen», ein S-Pedelec, ist Tübingens Oberbürgermeister Boris Palmer zum Verhängnis geworden: Weil er sein Fahrrad ohne gültigen Versicherungsnachweis während einer Wahlkampfveranstaltung in Ostrach (Kreis Sigmaringen) parkte, wurde Palmer von einem ihm Unbekannten angezeigt.

Grün statt Schwarz wird Palmer zum Verhängnis

«Als die Veranstaltung vorbei war, bat mich die Polizei zum Einsatzleiter. Es habe eine Anzeige wegen meines Fahrrades gegeben. Heute sei der erste März, da benötige man ein schwarzes Versicherungskennzeichen. Meines sei grün und daher seit heute 0 Uhr abgelaufen. Daher müsse das Fahrrad in Ostrach bleiben», schrieb Palmer auf seiner Facebook-Seite. In Ostrach hätten Cem Özdemir, Winfried Kretschmann (beide Grüne) und er am 1. März (Sonntag) auch über Bürokratie und die Alternative einer behördlichen Vertrauenskultur gesprochen.

Foto: Felix Kästle/dpa OB Palmer wurde während einer Wahlkampfveranstaltung angezeigt.

Palmer benutzt Fahrrad als Dienstwagen

Palmer führte an, er habe Pech, dass kein Schaltjahr sei: «Am 29. Februar wäre mein Kennzeichen noch gültig gewesen. Glück hingegen, dass ich in meinem Dienstkalender einen Termin für morgen 9 Uhr nachweisen konnte. Das neue Kennzeichen liegt im Rathaus bereit und wird dann von den Stadtbaubetrieben montiert. Denn es handelt sich um den Dienstwagen des Oberbürgermeisters.»

Laut Palmer einigte er sich mit den Polizeibeamten darauf, dass die Polizei einen Bericht von seiner Fahrradfahrt mit abgelaufenem Versicherungskennzeichen anfertigt und der Staatsanwaltschaft damit die Entscheidung überträgt, ob deswegen Ermittlungen eingeleitet werden. Palmer fragte noch in seinem Post: «Vielleicht möchte sich ja der Bürger, der hier den Staatsapparat auf Trab gehalten hat, bei mir melden? Ich schicke dann gerne einen Versicherungsnachweis.»

Foto: Christoph Schmidt/dpa Tübingens OB Palmer fährt bei Wind und Wetter mit seinem Dienstfahrzeug. (Archivfoto)