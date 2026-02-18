Palmer kontert Kritik nach Özdemirs Mitternachtshochzeit

Tübingen (dpa/lsw) - Tübingens OB Boris Palmer sieht sich nach der nächtlichen Trauung von Grünen-Spitzenkandidat Cem Özdemir und Flavia Zaka Kritik ausgesetzt. Es seien einige Beschwerden über die Uhrzeit der Eheschließung eingegangen, sagte Palmer auf Nachfrage der Deutschen Presse-Agentur (dpa). Auch sei er gefragt worden, wie viel das den Steuerzahler gekostet habe. Nichts, sagte der Oberbürgermeister.

Palmer befürchtet noch mehr Bürokratie

Es gibt demnach keine Vorschrift, die Uhrzeiten von Trauungen regelt. «Das ist genau meine Sorge: Wenn genügend Leute sich darüber beschweren, dass jemand um Mitternacht heiratet und wissen wollen, warum das möglich ist, erfindet jemand eine Vorschrift, die es unmöglich macht», sagte Tübingens OB. So laufe der Aufbau von Bürokratie sehr oft.

«Da ich einen Schlüssel zu allen Räumen im Rathaus habe, muss mir niemand aufmachen, wenn ich ins Rathaus gehe. Was durchaus auch mal um Mitternacht passiert, um Akten zu studieren oder nach Hause mitzunehmen», betonte Palmer. Er habe alle Beschwerdebriefe beantwortet. «Eben, dass es keine Mehrkosten gab, weil nur ich da war und ich niemals Überstunden aufschreibe. Dass jeder das machen kann, wenn er einen Standesbeamten findet, der bereit ist, nachts zu arbeiten.»

Jeder kann im Rathaus heiraten an bestimmten Tagen und Uhrzeiten

Wer in Tübingen den Bund fürs Leben schließen möchte, kann laut Stadt zwischen verschiedenen Räumlichkeiten wählen. Im historischen Rathaus am Marktplatz steht der Kleine Saal für Trauungen zur Verfügung. Auch in den Tübinger Ortsteilen kann man sich standesamtlich trauen lassen. Jeweils an fünf Samstagen im Jahr gibt es außerdem die Möglichkeit, im Schloss Bebenhausen oder im Garten des Hölderlinturms zu heiraten. Man muss nicht einmal in Tübingen wohnen, um das zu tun. «Auswärtige melden zunächst die Eheschließung im Standesamt ihres Wohnortes an. Anschließend wenden Sie sich an das Standesamt in Tübingen.»

Im Rathaus am Marktplatz kann demnach an bestimmten Samstagen zu diesen Uhrzeiten geheiratet werden: 10.30 Uhr, 11.15 Uhr, 12.00 Uhr, 12.45 Uhr und 13.30 Uhr. Zusätzlich zu den Standesamtsgebühren ist hier noch ein Auslagenersatz in Höhe von 40 Euro zu zahlen. Von insgesamt neun Terminen ist der Homepage der Stadt zufolge in diesem Jahr nur noch der 12.12.2026 frei.