Kampfmittelfund

Panzergranate gefunden - Sprengung steht bevor

Sonntagsspaziergänger entdecken in Riedstadt eine Panzergranate. Der Kampfmittelräumdienst ist im Einsatz.

Der Kampfmittelräumdienst soll die Panzergranate unschädlich machen. (Symbolbild) Foto: Swen Pförtner/dpa
Der Kampfmittelräumdienst soll die Panzergranate unschädlich machen. (Symbolbild)

Riedstadt (dpa/lhe) - Eine Panzergranate ist in einem Bachbett bei Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) gefunden worden. Sie soll im Laufe des Tages durch den Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt werden, wie die Polizei mitteilte. Bis dahin bleibe der Bereich um den Fundort in einem Radius von 300 Metern gesperrt und von der Polizei bewacht. 

Am Sonntagmittag hatten zwei Spaziergänger das Kampfmittel entdeckt und die Polizei verständigt, die daraufhin weitere Maßnahmen einleitete.

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