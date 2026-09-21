Panzergranate gefunden - Sprengung steht bevor

Riedstadt (dpa/lhe) - Eine Panzergranate ist in einem Bachbett bei Riedstadt (Kreis Groß-Gerau) gefunden worden. Sie soll im Laufe des Tages durch den Kampfmittelräumdienst kontrolliert gesprengt werden, wie die Polizei mitteilte. Bis dahin bleibe der Bereich um den Fundort in einem Radius von 300 Metern gesperrt und von der Polizei bewacht.