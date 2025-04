Panzergranaten bei Gartenarbeiten gefunden

Offenburg (dpa/lsw) - Mehrere Panzergranaten sind in Offenburg bei Gartenarbeiten gefunden worden. Der Besitzer habe am Samstag in seinem Garten gegraben und sei dabei auf die alte Munition gestoßen, sagte ein Sprecher der Polizei. Der Kampfmittelbeseitigungsdienst habe die Panzergranaten schließlich mitgenommen. Den Angaben zufolge soll es sich bei dem Fund um Überreste aus dem Zweiten Weltkrieg handeln.