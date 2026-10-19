Patientin greift Arzt in Friedberger Notaufnahme an

Friedberg (dpa/lhe) - Eine Patientin hat in der Notaufnahme eines Krankenhauses in Friedberg einen Arzt angegriffen und diesen verletzt. Die 38-Jährige sei dort wegen Drogenkonsums behandelt worden, teilte die Polizei mit. Der Arzt habe nach dem Vorfall behandelt werden müssen und habe danach nicht mehr weiterarbeiten können.

Nach einer ersten ärztlichen Einschätzung hatte der Mediziner den Behandlungsraum zunächst verlassen. Auf dem Rückweg sei ihm die Patientin entgegengekommen und habe unvermittelt auf ihn eingeschlagen. Zudem habe sie ihn in die Hand gebissen. Andere Mitarbeiter der Notaufnahme eilten dem Arzt laut Polizei zu Hilfe und fixierten die Frau bis zum Eintreffen der Beamten. Sie befinde sich weiter in Behandlung und müsse sich nun einem Strafverfahren stellen, hieß es.