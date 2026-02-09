Pedelec-Fahrerin bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt
Bei einem Unfall zwischen einem Pedelec und einem Motorrad in Karlsruhe erleidet eine 45-jährige Radfahrerin schwere Beinverletzungen.
Karlsruhe (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Pedelecs mit einem Motorrad ist eine Radfahrerin in Karlsruhe schwer verletzt worden. Die 45-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.
Die Frau war mit ihrem Pedelec auf der Friedrichstaler Allee unterwegs und wollte an einer Einmündung die Straße überqueren. Dabei fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen in den Verkehr ein, ohne auf einen von links kommenden Motorradfahrer zu achten. Der 74-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wurde leicht verletzt.
Der Schaden wird auf etwa 13.000 Euro geschätzt. Für die Unfallaufnahme und Reinigungsarbeiten war die Fahrbahn zeitweise gesperrt, wie die Polizei mitteilte.