Pedelec-Fahrerin bei Unfall mit Motorrad schwer verletzt

Karlsruhe (dpa/lby) - Beim Zusammenstoß eines Pedelecs mit einem Motorrad ist eine Radfahrerin in Karlsruhe schwer verletzt worden. Die 45-Jährige erlitt schwere Beinverletzungen und musste in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei mitteilte.

WNOZ WhatsApp-Kanal Die Weinheimer Nachrichten und Odenwälder Zeitung auf WhatsApp! Aktuelle Nachrichten aus deiner Region. Die Top-Themen jeden Mittag frisch auf dem WhatsApp-Kanal. Zum Kanal Impressum

Die Frau war mit ihrem Pedelec auf der Friedrichstaler Allee unterwegs und wollte an einer Einmündung die Straße überqueren. Dabei fuhr sie nach bisherigen Erkenntnissen in den Verkehr ein, ohne auf einen von links kommenden Motorradfahrer zu achten. Der 74-jährige Motorradfahrer konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Er wurde leicht verletzt.