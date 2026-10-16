Tödlicher Unfall

Pedelecfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Auf einer Kreisstraße bei Horgenzell kollidiert ein Pedelec mit einem Auto. Der Pedelecfahrer stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Was bisher über den Unfall bekannt ist.

Tödliche Kollision zwischen Pedelec und Auto. (Archivbild) Foto: Klaus-Dietmar Gabbert/dpa-Zentralbild/dpa
Tödliche Kollision zwischen Pedelec und Auto. (Archivbild)

Horgenzell (dpa) - Nach einer Kollision mit einem Auto auf einer Kreisstraße bei Horgenzell (Kreis Ravensburg) ist ein Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei wenige Stunden nach dem Unglück im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details etwa zu Unfallhergang und Unfallursache, den weiteren Beteiligten oder dem Alter des Pedelecfahrers gab es zunächst nicht. Im Laufe des Tages wollte die Polizei weitere Details dazu bekanntgeben. Zuerst hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
Nach schwerem Unfall - Pedelec-Fahrer stirbt an Verletzungen
Kreis Freudenstadt

Nach schwerem Unfall - Pedelec-Fahrer stirbt an Verletzungen

Ein Pedelec-Fahrer kollidiert mit einem Auto und wird per Hubschrauber in eine Klinik gebracht. Tage später stirbt er an seinen Verletzungen. Was bislang über den Unfall bekannt ist.

11.02.2026

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall
Verkehr

90 Jahre alter Pedelec-Fahrer stirbt nach Unfall

Ein hochbetagter Radfahrer fährt mit dem Pedelec in Tuttlingen ungebremst in eine Einmündung. Trotz Helm und Ausweichmanöver einer Autofahrerin endet der Unfall tragisch.

02.09.2025

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus
Tödlicher Unfall

Auto prallt gegen Baum - Fahrer stirbt im Krankenhaus

Auf einer Kreisstraße im Enzkreis kommt ein Autofahrer von der Straße ab und prallt gegen einen Baum. Rettungskräfte reanimieren den Mann, doch er stirbt später im Krankenhaus.

01.06.2025

Pedelec-Fahrer nach Unfall in Klinik gestorben
Schliengen

Pedelec-Fahrer nach Unfall in Klinik gestorben

Ein Autofahrer öffnet seine Fahrertür. Von hinten kommt ein Pedelec-Fahrer herangefahren. Er kann nicht mehr ausweichen.

17.04.2025

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Unfall

Pedelec-Fahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto

Ein Mann biegt mit seinem Pedelec auf eine Straße ein. Dabei sieht er das herannahende Auto nicht.

12.03.2025