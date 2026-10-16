Pedelecfahrer stirbt nach Zusammenstoß mit Auto
Auf einer Kreisstraße bei Horgenzell kollidiert ein Pedelec mit einem Auto. Der Pedelecfahrer stirbt wenige Stunden später im Krankenhaus. Was bisher über den Unfall bekannt ist.
Horgenzell (dpa) - Nach einer Kollision mit einem Auto auf einer Kreisstraße bei Horgenzell (Kreis Ravensburg) ist ein Pedelec-Fahrer ums Leben gekommen. Der Mann sei wenige Stunden nach dem Unglück im Krankenhaus gestorben, sagte ein Polizeisprecher. Weitere Details etwa zu Unfallhergang und Unfallursache, den weiteren Beteiligten oder dem Alter des Pedelecfahrers gab es zunächst nicht. Im Laufe des Tages wollte die Polizei weitere Details dazu bekanntgeben. Zuerst hatte die «Schwäbische Zeitung» berichtet.