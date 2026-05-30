Fahrradunfall

Pedelecfahrer stürzt schwer über geschlossene Schranke

Kopfüber wird ein Pedelecfahrer über eine Schranke geschleudert. Warum er diese übersehen konnte? Da rätselt die Polizei.

Der Mann schlug kopfüber auf dem Asphalt auf und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte.(Symbolbild) Foto: Friso Gentsch/dpa
Der Mann schlug kopfüber auf dem Asphalt auf und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte.(Symbolbild)

Ketsch (dpa/lsw) - In Ketsch (Rhein-Neckar-Kreis) ist ein Pedelecfahrer über eine geschlossene Schranke geschleudert worden, die er übersehen hatte. Er schlug kopfüber auf dem Asphalt auf und verletzte sich schwer, wie die Polizei mitteilte. Zeugen alarmierten den Notarzt.

Unklar ist laut Polizei, warum der 79-Jährige die geschlossene Schranke am Freitagnachmittag auf dem Weg von der Ketscher Rheininsel übersah.

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