Pelés Auferstehung? TSG-Coach reagiert auf Spekulationen

Zuzenhausen (dpa) - Trainer Christian Ilzer von der TSG 1899 Hoffenheim amüsiert sich über die Spekulationen zu einem möglichen Nachfolger. «Ich finde es lustig, dass Sie mich das wieder fragen - genauso wie in der letzten Woche, genauso wie vor zwei Wochen», sagte der 47-Jährige vor dem 33. Spieltag in der Fußball-Bundesliga beim VfL Wolfsburg am Freitag (20.30 Uhr/DAZN).