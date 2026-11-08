Täter und Opfer kennen sich

Pfefferspray-Angriff nach rassistischen Beleidigungen

Sechs Verletzte, ein vorübergehend geschlossener Betrieb und drei geflüchtete Tatverdächtige: Was geschah am Samstagabend in einem Schnellrestaurant?

Die Polizei ermittelt. (Symbolbild) Foto: Silas Stein/dpa
Die Polizei ermittelt. (Symbolbild)

Pfullingen (dpa/lsw) - Bei einer Auseinandersetzung in einem Schnellrestaurant in Pfullingen (Landkreis Reutlingen) sind sechs Menschen verletzt worden. Nach Polizeiangaben wurde ein 26-Jähriger mit rassistischen Äußerungen beleidigt und mit Pfefferspray angegriffen. 

Demnach geriet der 26-Jährige am Samstagabend in einen Streit mit drei flüchtig Bekannten. Nachdem diese ihn beleidigt hatten, eskalierte die Situation den Angaben zufolge und es entstand eine Rangelei, bei der die Tatverdächtigen Pfefferspray gegen den 26-Jährigen einsetzten. Dieser habe sich daraufhin gegen die Angreifer gewehrt. Die Tatverdächtigen seien geflüchtet, bevor die Polizei eintraf. 

Neben dem leicht verletzten 26-Jährigen erlitten fünf weitere Menschen im Alter von 23 bis 46 Jahren durch das Pfefferspray Atemwegsreizungen. Eine Mitarbeiterin des Restaurants wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der Betrieb der Gastronomie sei bis zu einer Lüftung durch die Feuerwehr vorübergehend eingestellt worden. Die Tatverdächtigen konnten trotz Fahndung bislang nicht angetroffen werden, hieß es. Die Polizei ermittelt wegen gefährlicher Körperverletzung und sucht nach Zeugen.

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