Pfefferspray gegen Wahlhelfer der AfD
Einen Monat vor der Landtagswahl hängen zwei Männer in Tübingen Plakate der AfD auf. Da nähert sich eine größere Gruppe - und attackiert die beiden.
Tübingen (dpa/lsw) - Zwei Wahlhelfer der AfD sind in Tübingen mit Pfefferspray angegriffen worden. Die beiden 54 und 21 Jahre alten Männer hängten Polizeiangaben zufolge in der Nacht zum Sonntag Plakate der Partei für die Landtagswahl auf, als eine achtköpfige Gruppe auftauchte.
Nach einem kurzen Streit habe die Gruppe die Wahlhelfer bedrängt und mit Pfefferspray besprüht. Dann hätten die Angreifer die Plakate genommen und seien davongelaufen. Später fand die Polizei die Wahlplakate in der Nähe unter einem geparkten Auto.
Die beiden Wahlhelfer wurden den Angaben nach leicht verletzt, der Rettungsdienst behandelte die Männer vor Ort. Die Polizei habe die Ermittlungen aufgenommen und suche nach möglichen Zeugen, die Angaben zu den unbekannten Tätern machen können.