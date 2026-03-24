Tiere

Pferd reißt sich los und galoppiert über Autobahn

Eine Pferdebesitzerin möchte ihr Tier von einer Koppel holen. Plötzlich reißt sich aber der Schimmel los und galoppiert davon - geradewegs auf die A7.

Die Besitzerin wollte das Pferd von der Koppel nahe der Autobahn holen, als es sich losriss. (Symbolbild) Foto: Bernd Weißbrod/dpa
Die Besitzerin wollte das Pferd von der Koppel nahe der Autobahn holen, als es sich losriss. (Symbolbild)

Illertissen (dpa) - Ein Pferd hat sich in Schwaben von seiner Besitzerin losgerissen und ist über die Anschlussstelle Illertissen geradewegs auf die A7 galoppiert. Ein Autofahrer und mehrere Lkw reagierten und bremsten den nachfolgenden Verkehr etwa durch Nebeneinanderfahren aus, wie die Polizei mitteilte. Die Besitzerin hatte das Pferd mit Namen Norbert von der Koppel nahe der Autobahn holen wollen, als es sich losriss.

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Nach wenigen Hundert Metern auf der Autobahn habe der Schimmel keine Lust mehr auf seinen Ausflug gehabt und sei einfach stehen geblieben, hieß es. Der Besitzerin gelang es mit Hilfe des Autofahrers schließlich, das Tier einzufangen. Mit einer Hundeleine wurde es auf dem Standstreifen festgehalten, bis der Pferdetransporter eintraf. 

«Norberts Ausflug auf die Autobahn hatte zwar einigen Personen einen Schrecken eingejagt, hatte glücklicherweise jedoch ein Happy End», resümierte die Polizei. Das Tier habe sich schließlich widerstandslos verladen lassen. Verletzt wurde niemand.

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