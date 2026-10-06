Pflegekraft zockt Senioren ab - Untersuchungshaft
Ein Auto, Parfum, Schmuck: Das gönnt sich eine Mannheimer Pflegekraft. Allerdings nicht von ihrem eigenen Geld - sondern mutmaßlich mit den Bankkarten älterer Menschen.
Mannheim (dpa/lsw) - Weil sie mit den Bankkarten von Senioren für sich selbst Schmuck, Parfum und ein Auto gekauft haben soll, ist eine in Mannheim tätige Pflegerin in Untersuchungshaft gekommen. Gegen die 22 Jahre alte Frau wird wegen gewerbsmäßigen Computerbetrugs in 40 Fällen ermittelt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten.
Die Verdächtige soll für zwei Pflegedienste in Mannheim gearbeitet und ältere Menschen versorgt haben. Dabei soll sie an die Bankkarten zweier Pflegebedürftiger gelangt sein und damit unberechtigt Bargeld abgehoben, Überweisungen gemacht und eingekauft haben - unter anderem hochwertige Elektrogeräte, Kleidung, Parfum, Schmuck, Taschen und ein Auto. Außerdem soll sie so eine Flugreise für sich gebucht und eine Operation im Ausland bezahlt haben.
Ermittler fanden bei Durchsuchungen zahlreiche mutmaßlich rechtswidrig erlangte Sachen. Den Schaden für die beiden pflegebedürftigen Menschen schätzen sie auf rund 75.000 Euro. Die Verdächtige wurde am Freitag festgenommen und einem Haftrichter vorgeführt.