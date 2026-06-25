Anhaltend hohe Temperaturen

Pforzheimer CityLauf wegen Hitze abgesagt

Der SWP CityLauf in Pforzheim fällt aus – eine behördliche Anordnung stoppt die Veranstaltung wegen der anhaltenden Hitze.

Der Pforzheimer CityLauf ist abgesagt worden. (Symbolbild) Foto: Christian Charisius/dpa
Der Pforzheimer CityLauf ist abgesagt worden. (Symbolbild)

Pforzheim (dpa/lsw) - Wegen anhaltender Rekordtemperaturen ist der SWP CityLauf in Pforzheim am Freitag abgesagt worden. Eine behördliche Anordnung der Stadt Pforzheim habe den Lauf untersagt, sagte eine Sprecherin des Badischen Leichtathletik-Verbands, der den Lauf veranstaltet. 

Hintergrund seien die mit der Hitze verbundenen gesundheitlichen Risiken für alle Beteiligten, teilte wiederum die Stadt Pforzheim mit. Trotz eines entwickelten Hitzeschutzkonzepts und der Bereitschaft vieler Akteure, sich mit zusätzlichen Wasserstellen einzubringen, sei der Lauf nicht ausreichend abgesichert.

Bereits am Montag verkündete der Verband auf der Internetseite des Laufs, dass Startzeiten des Hauptlaufs angepasst und Maßnahmen gegen die Hitze getroffen wurden. Läufe für Kinder und Schüler waren gänzlich abgesagt worden.

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