Pitbull verletzt Mann und Labrador

Mannheim (dpa/lsw) - Ein Pitbull soll in Mannheim einen Labrador und dessen Halter angegriffen und verletzt haben. Der 34 Jahre alte Mann war laut Polizei am Samstag mit seinem Labrador unterwegs, als ihm eine Frau mit einem Pitbull entgegenkam. Der angeleinte Pitbull soll sich losgerissen und den Labrador angegriffen, der Halter soll die beiden Tiere getrennt haben. Die Halterin des Pitbulls soll mit ihrem Tier davongegangen sein, als der Geschädigte die Polizei rief. Der Mann und sein Labrador hatten laut Polizei blutige Wunden.