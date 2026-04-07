Zeugenaufruf

Mannheim: Pitbull greift Labrador an - auch Besitzer verletzt

In Mannheim-Käfertal kommt es zu einer Auseinandersetzung zwischen einem Pitbull und einem Labrador. Der Besitzer geht dazwischen.

Der Labrador-Besitzer kommt nach dem Vorfall in Mannheim ins Krankenhaus (Symbolbild). Foto: Adobe Stock
Der Labrador-Besitzer kommt nach dem Vorfall in Mannheim ins Krankenhaus (Symbolbild).

Mannheim. Ein Pitbull hat am Samstagmorgen im Feldgebiet am Ida-Dehmel-Ring im Mannheimer Stadtteil Käfertal einen Labrador angegriffen und dabei auch dessen Besitzer verletzt. Wie die Polizei berichtet, war der 34-Jährige gegen 9.30 Uhr mit seinem Labrador unterwegs, als ihm eine bislang unbekannte Frau mit einem Pitbull entgegenkam. Obwohl dieser angeleint war, riss er sich los und griff den Labrador unvermittelt an.

Indem der 34-Jährige dazwischen ging, konnte er die Auseinandersetzung zwischen den Vierbeinern nach kurzer Zeit beenden. Die Halterin des Pitbulls entschuldigte sich für den Vorfall und bat den Geschädigten, nicht die Polizei zu verständigen. Als der Labrador-Besitzer dennoch die Polizei rief, entfernte sich die Frau von der Örtlichkeit. Sowohl der 34-jährige Mann als auch sein Hund wurden bei dem Vorfall leicht verletzt. Der Mann wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus gebracht.

Bei dem Hund handelte es sich um einen grau-weißen Pitbull-Rüden. Die unbekannte Hundehalterin wird wie folgt beschrieben:

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Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Telefonnummer 0621 718490 um Hinweise. (sig)

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