Mannheim: Mehrere Personen schlagen auf 45-Jährigen ein
Auf dem Willy-Brandt-Platz in Mannheim haben mehrere Personen auf einen 45 Jahre alten Mann eingeschlagen und ihn verletzt. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Mehrere Personen haben am Dienstagnachmittag auf einen 45-Jährigen eingeschlagen und dabei leicht verletzt. Wie die Polizei mitteilt, kam es gegen 16 Uhr auf dem Willy-Brandt-Platz in der Nähe des Taxistandes zu dem Vorfall. Als die alarmierten Polizisiten eintrafen, waren die Täter bereits geflüchtet. Im Rahmen der Fahndung konnten die Beamten drei Tatverdächtige im Alter zwischen 28 und 51 Jahren festnehmen.
Warum es zu der Auseinandersetzung kam, ist noch unklar. Hinweise deuten daraufhin, dass mehr als nur die drei Festgenommenen beteiligt waren. Daher bittet das Polizeirevier Mannheim-Oststadt Zeugen des Vorfalls, sich unter der Telefonnummer 0621 1743310 zu melden. (sig)