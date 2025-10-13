Mannheim: Mann verletzt 14-jähriges Mädchen im Gesicht
Eine 14-Jährige ist in Mannheim am Freitagmorgen auf ihrem Schulweg von einem unbekannten Mann angegriffen und im Gesicht verletzt worden. Die Polizei sucht Zeugen.
Mannheim. Ein Mann hat am Freitagmorgen im Jüteborger Weg in Mannheim ein 14-jähriges Mädchen angegriffen und leicht verletzt. Wie die Polizei berichtet, verletzte der mutmaßlich alkoholisierte Mann ersten Ermittlungen zufolge das Mädchen mit einem scharfen, jedoch "nicht näher bekannten Gegenstand", oberflächlich im Gesicht. Anschließend entfernte der Tatverdächtige zu Fuß vom Tatort. Auch die 14-Jährige ging danach weiter zur Schule. Die Polizei wurde von der Schulleitung über die Attacke informiert.
Der Tatverdächtige soll zwischen 35 und 45 Jahren alt und etwa 1,80 Meter groß zu sein. Er hatte eine auffällig große Nase und eine große Warze unter dem rechten Auge sowie einen kurzen schwarzen fleckigen Vollbart mit vereinzelt weißen Haaren. Der Mann trug zum Tatzeitpunkt weiße Schuhe, eine dunkle Hose, einen braunen Hoodie sowie eine dunkle Jacke.
Hintergründe zu der Tat sind Gegenstand der laufenden Ermittlungen, die vom Polizeirevier Mannheim-Käfertal geführt werden. Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeiposten Vogelstang unter der Telefonnummer 0621 707700 zu melden. (heh)