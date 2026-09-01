Kinderbuch

Pixi-Bücher erklären Cybersicherheit für Kinder

Wie kann man das Thema Cybersicherheit einfach für Kinder aufbereiten? Ein Forschungszentrum bietet dazu nun Wissen im Mini-Format an.

Pixi-Bücher können für den Klassenverband bestellt werden. (Illustration) Foto: Markus Scholz/dpa
Pixi-Bücher können für den Klassenverband bestellt werden. (Illustration)

Darmstadt (dpa/lhe) - Cybersicherheit, Messengerdienste, IT-Angriffe: Das kann nicht nur für Grundschüler schwere Kost sein. Wie sieht zum Beispiel der Alltag von Forschern in diesen Bereichen aus, wo landen versendete Handyfotos oder was passiert bei Angriffen im Netz gegen Stadtwerke? Zwei neue Pixi-Bücher erklären solch schwere Fragen nun im Miniformat, wie das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit «Athene» in Darmstadt mitteilte. Lehrerinnen und Lehrer von Grundschulkindern können dort die Bücher kostenlos im Klassensatz bestellen.

Die Bücher sollen anschaulich erklären, wie die Hauptakteure Sarah und Haya ihren anspruchsvollen Alltag organisieren und was Inhalte ihrer Forschung sind. «Außerdem wird erklärt, wie man bei Interesse selbst in die Wissenschaft einsteigen kann. Die Inhalte beider Bücher haben Athene-Forschende gemeinsam mit zwei Autorinnen und dem Illustrationsteam des Carlsen-Verlags erarbeitet», heißt es in einer Mitteilung.

Hat der Artikel nicht gehalten, was er versprochen hat? Sind Ihnen Fehler aufgefallen? Schreiben Sie uns.

Zur Startseite
GSI nach Feuer: Reparaturen sollen Forschung rasch sichern
Forschungszentrum in Darmstadt

GSI nach Feuer: Reparaturen sollen Forschung rasch sichern

Nach dem Großbrand am Darmstädter Helmholtzzentrum werden Sofortmaßnahmen beschlossen. Wie der Forschungsbetrieb und das Großprojekt «Fair» schnell wieder anlaufen sollen.

18.02.2026

Feuer an Forschungszentrum «Rückschlag» für die Wissenschaft
Feuer im GSI Darmstadt

Feuer an Forschungszentrum «Rückschlag» für die Wissenschaft

Wegen eines Kurzschlusses kommt es zu einem verheerenden Brand auf dem Gelände des Darmstädter GSI. Für ein internationales Forschungsprojekt hat das Folgen.

08.02.2026

«Rückschlag für die Wissenschaft»
Teilchenbeschleuniger

«Rückschlag für die Wissenschaft»

Die Helmholtz-Gemeinschaft analysiert den Brand in der Darmstädter Forschungseinrichtung. Die Folgen seien groß.

06.02.2026

Forschung zum Mitmachen: Neues Biologikum wird eröffnet
Wissen für junge Leute

Forschung zum Mitmachen: Neues Biologikum wird eröffnet

Experimentieren, lernen, beobachten: In der neuen Mitmach-Forschungsstätte dürfen und sollen die Besucher selbst anpacken.

09.11.2024

IT-Experten trainieren in Darmstadt Abwehr von Cyberattacken
Milliardenschaden verhindern

IT-Experten trainieren in Darmstadt Abwehr von Cyberattacken

Eine Forschungseinrichtung in Darmstadt soll dabei helfen, die Gefahr von Cyberangriffen zu senken. Das demonstrieren die Experten auch bei einem Besuch aus Berlin.

07.10.2024