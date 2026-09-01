Pixi-Bücher erklären Cybersicherheit für Kinder
Wie kann man das Thema Cybersicherheit einfach für Kinder aufbereiten? Ein Forschungszentrum bietet dazu nun Wissen im Mini-Format an.
Darmstadt (dpa/lhe) - Cybersicherheit, Messengerdienste, IT-Angriffe: Das kann nicht nur für Grundschüler schwere Kost sein. Wie sieht zum Beispiel der Alltag von Forschern in diesen Bereichen aus, wo landen versendete Handyfotos oder was passiert bei Angriffen im Netz gegen Stadtwerke? Zwei neue Pixi-Bücher erklären solch schwere Fragen nun im Miniformat, wie das Nationale Forschungszentrum für angewandte Cybersicherheit «Athene» in Darmstadt mitteilte. Lehrerinnen und Lehrer von Grundschulkindern können dort die Bücher kostenlos im Klassensatz bestellen.
Die Bücher sollen anschaulich erklären, wie die Hauptakteure Sarah und Haya ihren anspruchsvollen Alltag organisieren und was Inhalte ihrer Forschung sind. «Außerdem wird erklärt, wie man bei Interesse selbst in die Wissenschaft einsteigen kann. Die Inhalte beider Bücher haben Athene-Forschende gemeinsam mit zwei Autorinnen und dem Illustrationsteam des Carlsen-Verlags erarbeitet», heißt es in einer Mitteilung.