Pkw-Fahrer versus Fußgänger: Männer prügeln sich auf Feldweg

Marbach am Neckar (dpa/lsw) - Auf einem Feldberg bei Marbach am Neckar (Kreis Ludwigsburg) ist ein Streit zwischen einem Autofahrer und Spaziergängern eskaliert. Polizeiangaben zufolge soll der Autofahrer auf dem Weg einen Mann und dessen Freundin überholt haben, die am Montagabend mit ihrem Baby spazieren gingen. Weil der Autofahrer zu schnell gefahren sein soll, wollte ihn der Fußgänger wohl belehren - und beide Männer sollen mit Fäusten aufeinander losgegangen sein.

Daraufhin soll der Fußgänger mit seinem Kind davongelaufen sein - und der Autofahrer lief ihm samt einer Holzlatte aus seinem Kofferraum hinterher. Die Freundin des Spaziergängers soll sich an das Steuer des abgestellten Wagens gesetzt haben, in dem der Schlüssel steckte, und den Männern hinterhergefahren sein. Sie ließ ihren Freund und das Kind einsteigen, wie es hieß.

Die drei fuhren zum Marbacher Polizeirevier, den Autofahrer ließen sie stehen. Wie er von dem Feldweg wegkam, war zunächst unbekannt. Die Polizei ermittelt wegen Körperverletzung gegen die beiden Männer und wegen unbefugter Ingebrauchnahme eines Fahrzeugs gegen die Frau.