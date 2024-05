Point-Alpha-Preis für ehemalige litauische Staatspräsidentin

Die von ihr geprägte Stabilität und Westbindung zur Unterstützung der Unabhängigkeit Litauens sei in diesen Tagen von besonderer Relevanz, betonte Hirte. «In direkter Nachbarschaft zu Russland ist Litauen ein wichtiger Nato-Partner für uns geworden.» Der mit 25.000 Euro dotierte Preis wird Grybauskaitė am 16. Juni am Point Alpha bei Geisa an der thüringisch-hessischen Grenze übergeben.