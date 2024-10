Festakt an Point Alpha zum Tag der Deutschen Einheit

Geisa (dpa) - Mit einem Festakt an der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze ist an die deutsch-deutsche Trennung und an die Wiedervereinigung 1990 erinnert worden. An der Veranstaltung kurz vor dem Tag der Deutschen Einheit am Donnerstag nahmen unter anderem der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU) und Thüringens noch amtierender Regierungschef Bodo Ramelow (Linke) teil.