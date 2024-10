Festakt an Point Alpha zum Tag der Deutschen Einheit

Geisa (dpa) - Mit einem Festakt an der Gedenkstätte Point Alpha an der thüringisch-hessischen Grenze ist an die deutsch-deutsche Trennung und an die Wiedervereinigung 1990 erinnert worden. In seiner Festrede sagte der frühere hessische Ministerpräsident Volker Bouffier (CDU): «Um die Freiheit zu schützen, braucht es keine Helden, sondern engagierte Demokraten.»