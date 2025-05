Festakt erinnert an letzte US-Patrouille an Grenze zur DDR

Rasdorf/Geisa (dpa) - Mit einem Festakt an der ehemaligen innerdeutschen Grenze erinnern Politiker und Militärs aus den USA und Deutschland heute (11.30 Uhr) an die letzte Patrouille der damaligen US-Streitkräfte am Beobachtungspunkt Point Alpha vor 35 Jahren. Zu dem symbolträchtigen Ort wollen auch US-Veteranen zurückkehren, die damals an der Grenze zwischen Hessen und Thüringen direkt den Truppen des Warschauer Paktes gegenüberstanden.