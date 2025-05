Schulterschluss am «heißesten Ort im Kalten Krieg»

Rasdorf/Geisa (dpa) - Der US-Beobachtungspunkt Point Alpha an der innerdeutschen Grenze galt einst als «der heißeste Ort im Kalten Krieg». Auf Wachtürmen standen sich Soldaten der Nato und des Warschauer Pakts direkt gegenüber. An diesem symbolträchtigen Ort an der heutigen Landesgrenze zwischen Hessen und Thüringen erinnern deutsche und US-amerikanische Politiker und Militärs bei einem Festakt an die Erfolge der Nato im Kalten Krieg und suchen angesichts der aktuellen Weltlage den Schulterschluss.