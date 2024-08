Ausstellung über Bundesgrenzschutz an historischem Ort

Rasdort/Geisa (dpa) - Die Gedenkstätte Point Alpha an der früheren innerdeutschen Grenze berichtet in einer Sonderausstellung über die Geschichte des Bundesgrenzschutzes. Erzählungen von Zeitzeugen, Fotografien, Filme, Grafiken und Dokumente an digitalen Medienstationen schildern den Werdegang der früheren Sonderpolizei der Bundesrepublik von ihrer Gründung im Jahr 1951 bis zur Zeit nach der Wiedervereinigung. 2005 ging aus dem Bundesgrenzschutz die heutige Bundespolizei hervor.