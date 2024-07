Sonderausstellung zur Geschichte des Bundesgrenzschutzes

Geisa/Rasdorf (dpa) - Die Gedenkstätte Point Alpha an der ehemaligen innerdeutschen Grenze will in einer Sonderausstellung die Geschichte des früheren Bundesgrenzschutzes beleuchten. Mit Erzählungen, Fotografien, Filmsequenzen, Grafiken und Dokumenten an digitalen Medienstation soll der Werdegang der früheren Sonderpolizei der Bundesrepublik von ihrer Gründung im Jahr 1951 bis zur Zeit nach der Wiedervereinigung erzählt werden.